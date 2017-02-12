США вернули Греции украденный древний мраморный саркофаг

Саркофаг вернули всего через 28 дней после того, как он был обнаружен, заявил генеральный консул Греции в Нью-Йорке Константинос Кутрас на церемонии возвращения артефакта. «Сотрудничество прокурора с греческими властями было отличным, его передают с невероятной скоростью», — сказал генконсул. По соображениям безопасности Кутрас не сказал, когда саркофаг перевезут в Грецию.

Есть доказательства того, что некоторые украденные в Греции артефакты можно найти повсюду в мире. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможет снова отметить возвращение древних находок в нашу страну.

Стоимость древней находки оценивается в 500 тысяч долларов, лишь начальная цена после кражи составила 95 тысяч долларов, отметил полковник резерва армии США Мэтью Богданос, возглавлявший ранее специальное подразделение по розыску похищенных произведений искусства.

Богданос, грек по происхождению, занимался следствием по делу о разграблении Багдадского музея.

По словам Богданоса, точный маршрут краденого невозможно определить, но предполагается, что сначала саркофаг побывал в Европе, а затем был перепродан в США в Нью-Йорк. «По этому делу был один арест, насколько я помню, в начале 90-х годов, в Италии», — сообщил он. Богданос выразил надежду, что и другие древности, украденные или находящиеся за границей, в том числе мрамор Парфенона, вернутся в Грецию.

Прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс-младший сообщил, что было решено не преследовать галерею, купившую артефакт, поскольку ее владелец сам выразил пожелание, чтобы саркофаг вернулся в Грецию, независимо от уплаченной им суммы.

«Но я хотел бы посоветовать руководителям галерей, желающим купить древние экспонаты, изучить их происхождение на предмет, не украдены ли они», — сказал прокурор.