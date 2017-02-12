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12:04 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

БПП требует привлечь СНБО для решения проблемы блокады в Донбассе

Как подчеркнула депутат БПП Татьяна Рычкова, из-за блокады на украинские ТЭЦ и ТЭС не поставляется уголь, запасов которого на складах осталось на 10−20 дней.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Народные депутаты фракции «Блок Петра Порошенко» требуют срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для решения проблемы блокады в Донбассе, заявила в эфире одного из телеканалов народный волонтер, депутат БПП Татьяна Рычкова.

«Мы уже сделали от депутатов, от БПП обращение на президента, на СНБО, где будет инициировано круглый стол с представителями Кабмина, всеми участниками блокады, и, надеюсь, президентом, чтобы наконец-то решить этот вопрос, чтобы донести людям риски, которые несет эта блокада на востоке», — сказала Рычкова.

По ее словам, из-за блокады на украинские ТЭЦ и ТЭС не поставляется уголь, запасов которого на складах осталось на 10−20 дней.

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Она также отметила, что блокада наносит значительный вред украинской экономике, поскольку ряд крупнейших предприятий, в том числе металлургические, на контролируемой территории технологически нуждаются в сырье с предприятий на неподконтрольных территориях.

По ее словам, в случае отсутствия сырья предприятия на контролируемой территории остановятся и начнутся сокращения среди рабочих.

«Поэтому я считаю, что это приведет к экономической катастрофе в Украине», — отметила Рычкова.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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