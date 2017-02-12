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13:26 (мск), источник: 112.ua

В МИД Беларуси объяснили задержание Жадана недоразумением

Поэт об отмене запрета на въезд в Белоруссию узнал уже на пути в Украину.

Источник: 112.ua

В Министерстве иностранных дел Беларуси пояснили задержание украинского писателя Сергея Жадана недоразумением. Об этом сообщил сам писатель в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Жадана, об отмене запрета на въезд в Беларусь он узнал уже на пути в Украину.

«Ко мне обратились представители МИД Беларуси и сказали, что это недоразумение, проблему решили», — отметил он.

Жадан подчеркнул, что для него запрет на въезд в Беларусь была неожиданностью.

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«По данным правоохранителей, я был в списках с 2015 года. Потом меня из списков исключили, а потом снова добавили. Для меня это все бессмысленно. О каком терроризме может идти? Это какой-то бред. К нему отношение я имею разве что за то, что его осуждаю… Был в Беларуси прошлым летом. Тогда о запретах никто не говорил», — сказал он.

Сейчас писатель уже прибыл в Киев. «Спокойно пересек границу. Проблем не возникло», — отметил он.

Снова территорию Беларуси Жадан планирует посетить в мае — на этот раз с концертом. Однако, перед поездкой писатель планирует проверить, что никого из его музыкантов нет в указанных списках.

Как сообщалось, накануне украинского поэта Сергея Жадана задержали в столице Беларуси без объяснения причин. Поэт обратился к МИД и посольства Украины в Беларуси с призывом отреагировать на то, что «украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины».

Комментарии
1
конь педальный
Как-то несерьезно папа Коли поступает. Сначала выгнал пиита, а потом, когда тот уже к дому подъезжал, сказал, что пошутил...((
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