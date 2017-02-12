В МИД Беларуси объяснили задержание Жадана недоразумением

В Министерстве иностранных дел Беларуси пояснили задержание украинского писателя Сергея Жадана недоразумением. Об этом сообщил сам писатель в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Жадана, об отмене запрета на въезд в Беларусь он узнал уже на пути в Украину.

«Ко мне обратились представители МИД Беларуси и сказали, что это недоразумение, проблему решили», — отметил он.

Жадан подчеркнул, что для него запрет на въезд в Беларусь была неожиданностью.