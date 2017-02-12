Лавров: Украине нужно вернуться к идее децентрализации

«Для нынешнего периода это необычный формат, но тогда именно в таком составе собрались руководители внешнеполитических служб: Джон Керри (госсекретарь США), Кэтрин Эштон, она тогда была высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, и и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица… После многочасовых переговоров было принято заявление, в котором украинская сторона обязалась, а все остальные приветствовали это обязательство, незамедлительно начать процесс децентрализации с участием всех регионов Украины. Это было зафиксировано на бумаге при участии США, ЕС, России и Украины», — напомнил Лавров.

Он напомнил о первой встрече после украинских событий дипломатов России, США, ЕС и Украины в апреле 2014 года, «в ходе которой попытались нащупать формат дальнейших усилий по урегулированию ситуации».

«Безусловно, надо думать о децентрализации», — заявил он в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине нужно снова вернуться к идее децентрализации, в апреле 2014 года эта идея уже была одобрена на уровне министров США, ЕС, Украины и России.

По предположению российского дипломата, «тогда они (власти Украины) понимали, что страну нужно держать в целостности, а для этого необходимо делегировать полномочия». «Потом, наверное, решили, что раз Запад стал поддерживать Украину, подкидывать им деньги, наверное, “прокатит” и без всякой децентрализации. Я уверен, что без такого, извините за грубое слово, “втыка” со стороны наших западных партнеров больше ничего сделать невозможно», — заявил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что около трети областей Украины официально обратились в Киев с требованием перейти на договорные отношения между областями и центральным правительством.

«Такие тенденции есть в Одесской и Закарпатской областях, так что это не только восток и юг, это еще и запад страны», — отметил он.

«Задуматься надо, конечно, о судьбе всей страны (Украины), а не только говорить о том, что на востоке у них «агрессор», поэтому больше ничего не нужно делать, пока они не закончат бороться с «агрессией», — подчеркнул Лавров.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.