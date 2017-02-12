Россия пригласила США для участия в очередной встрече по Сирии в Астане
Следующее заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии запланировано в Астане на
Следующее заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии запланировано в Астане на
Россия пригласила для участия в очередной встрече по Сирии в Астане представителей США, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
«Вы абсолютно правы, американцы были в качестве наблюдателей на первой встрече (по Сирии) в Астане. Они имеют от нас приглашение направить своего представителя для участия в дальнейших контактах, как только сформируют свою ближневосточную сирийскую команду», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу НТВ.
Переговоры по Сирии проходили в Астане
Следующее заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии запланировано в Астане на