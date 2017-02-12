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13:41 (мск), источник: Tengrinews

Россия пригласила США для участия в очередной встрече по Сирии в Астане

Следующее заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии запланировано в Астане на 15—16 февраля.

Источник: Tengrinews

Россия пригласила для участия в очередной встрече по Сирии в Астане представителей США, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Вы абсолютно правы, американцы были в качестве наблюдателей на первой встрече (по Сирии) в Астане. Они имеют от нас приглашение направить своего представителя для участия в дальнейших контактах, как только сформируют свою ближневосточную сирийскую команду», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу НТВ.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23—24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Эксперты из России, Турции и Ирана провели в Астане 6 февраля первое заседание совместной технической группы в рамках переговорного «астанинского» процесса, в который вовлечены правительство Сирии и вооруженные оппозиционные группы. В нем также приняли участие делегации Иордании и ООН.

Следующее заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии запланировано в Астане на 15—16 февраля.

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