Двораковский пообещал омичам хорошие дороги через четыре года
Омский мэр поделился планами по поводу ремонта дорог.
Омский мэр поделился планами по поводу ремонта дорог.
Корреспонденты телеканала «Продвижение» проинтервьюировали мэра Омска Вячеслава Двораковского. Зашел разговор и о проблемных дорогах города. Двораковский вспомнил о программе «Безопасные и качественные дороги».
«В прошлом году сделали 1 миллион 248 тысяч квадратных метров, — рассказал Двораковский телеканалу. — в этом году сделаем около миллиона. Таким образом, ремонт 2,5 квадратных метров — это 25% дорог с твердым покрытием. Через четыре года в норматив приведем, а потом нужно задуматься о строительстве дорог. Наша дорожная сеть намного меньше, чем требуется для миллионника».
По планам чиновников, в этом году на ремонт дорог в Омске дадут 500 миллионов рублей из федерального бюджета. 450 миллионов рублей поступит из регионального бюджета, 50 — из муниципального.