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13:47 (мск), источник: СуперОмск

Двораковский пообещал омичам хорошие дороги через четыре года

Омский мэр поделился планами по поводу ремонта дорог.

Корреспонденты телеканала «Продвижение» проинтервьюировали мэра Омска Вячеслава Двораковского. Зашел разговор и о проблемных дорогах города. Двораковский вспомнил о программе «Безопасные и качественные дороги».

«В прошлом году сделали 1 миллион 248 тысяч квадратных метров, — рассказал Двораковский телеканалу. — в этом году сделаем около миллиона. Таким образом, ремонт 2,5 квадратных метров — это 25% дорог с твердым покрытием. Через четыре года в норматив приведем, а потом нужно задуматься о строительстве дорог. Наша дорожная сеть намного меньше, чем требуется для миллионника».

По планам чиновников, в этом году на ремонт дорог в Омске дадут 500 миллионов рублей из федерального бюджета. 450 миллионов рублей поступит из регионального бюджета, 50 — из муниципального.

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