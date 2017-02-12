Лавров выразил уверенность в будущей координации сил России и США в Сирии

Российские и американские военные снова начнут взаимодействовать и осуществлять координацию, в том числе в борьбе с боевиками запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии. Об этом в интервью НТВ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы готовы с ним [президентом США Дональдом Трампом] сотрудничать, и как только обстоятельства позволят, я убежден, что взаимодействие между военными, координация между военными начнет опять формироваться», — сказал Лавров, отметив, что «американцы все-таки славятся прагматизмом» и Трамп «абсолютно искренен, когда подтверждает каждый раз свою решимость победить ИГИЛ».

Министр добавил, что диалог с администрацией Трампа, который уже начался, будет продолжаться и «будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами».

В то же время Лавров отметил «недоговороспособность администрации [бывшего президента США Барака] Обамы по множеству вопросов», включая урегулирование сирийского кризиса.