Лавров выразил уверенность в будущей координации сил России и США в Сирии
Координация между российскими и американскими военными, в частности в борьбе с ИГИЛ, обязательно начнет формироваться, считает глава МИД России Сергей Лавров.
Координация между российскими и американскими военными, в частности в борьбе с ИГИЛ, обязательно начнет формироваться, считает глава МИД России Сергей Лавров.
Российские и американские военные снова начнут взаимодействовать и осуществлять координацию, в том числе в борьбе с боевиками запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии. Об этом в интервью НТВ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы готовы с ним [президентом США Дональдом Трампом] сотрудничать, и как только обстоятельства позволят, я убежден, что взаимодействие между военными, координация между военными начнет опять формироваться», — сказал Лавров, отметив, что «американцы
Министр добавил, что диалог с администрацией Трампа, который уже начался, будет продолжаться и «будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами».
В то же время Лавров отметил «недоговороспособность администрации [бывшего президента США Барака] Обамы по множеству вопросов», включая урегулирование сирийского кризиса.
По словам Лаврова, американцы не смогли выполнить уже согласованные с Москвой договоренности, а прогресс был нулевым, в том числе