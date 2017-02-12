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13:47 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани

Президент Республики Молдова сегодня, 12 февраля, встретился с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Президента.

Источник: Actualitati.md

Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений между государствами и их возможности развития.

Провел встречу с президентом Ирана Рухани.

Есть несколько перспективных секторов, таких как сельское хозяйство — только население Ирана насчитывает более 80 миллионов человек. Кроме того, энергетический сектор (Молдова по обе стороны потребляет 2,8−3 млрд. кубометров газа, в то время как Иран ежедневно производит около 1 млрд. кубометров газа), — написал Президент Молдовы на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Кроме этого, президенты двух стран договорились изучить возможность открытия посольств в Иране и Молдове.

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