Игорь Додон встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани
Президент Республики Молдова сегодня, 12 февраля, встретился с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Об этом сообщает
Президент Республики Молдова сегодня, 12 февраля, встретился с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Об этом сообщает
Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений между государствами и их возможности развития.
Провел встречу с президентом Ирана Рухани.
Есть несколько перспективных секторов, таких как сельское хозяйство — только население Ирана насчитывает более 80 миллионов человек. Кроме того, энергетический сектор (Молдова по обе стороны потребляет 2,8−3 млрд. кубометров газа, в то время как Иран ежедневно производит около 1 млрд. кубометров газа), — написал Президент Молдовы на своей личной странице в социальной сети Facebook.
Кроме этого, президенты двух стран договорились изучить возможность открытия посольств в Иране и Молдове.