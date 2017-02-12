Эрдоган сообщил о начале ухода боевиков ИГ из Эль-Баба
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Турецкие войска, которые оказывают поддержку отрядам сирийской оппозиции, вошли в центральную часть сирийского города
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Турецкие войска, которые оказывают поддержку отрядам сирийской оппозиции, вошли в центральную часть сирийского города
«Наши силы вошли в центр (города — ИФ). Боевики “Исламского государства” (ИГ, запрещена в России — ИФ) начали покидать Эль-Баб», — сообщил он журналистам.
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