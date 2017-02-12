Эрдоган сообщил о начале ухода боевиков ИГ из Эль-Баба

«Наши силы вошли в центр (города — ИФ). Боевики “Исламского государства” (ИГ, запрещена в России — ИФ) начали покидать Эль-Баб», — сообщил он журналистам.

Турецкая армия начала кампанию в Сирии в конце августа прошлого года. Операция по захвату Эль-Баба стала одной из самых сложных в этой кампании, напоминают турецкие СМИ.