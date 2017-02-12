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15:40 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган сообщил о начале ухода боевиков ИГ из Эль-Баба

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Турецкие войска, которые оказывают поддержку отрядам сирийской оппозиции, вошли в центральную часть сирийского города Эль-Баб, его захват — это лишь дело времени, сообщил в воскресенье президент Турции Реджеп Эрдоган.

Источник: AP 2016

«Наши силы вошли в центр (города — ИФ). Боевики “Исламского государства” (ИГ, запрещена в России — ИФ) начали покидать Эль-Баб», — сообщил он журналистам.

Турецкая армия начала кампанию в Сирии в конце августа прошлого года. Операция по захвату Эль-Баба стала одной из самых сложных в этой кампании, напоминают турецкие СМИ.

Комментарии
1
игорь карпеев
Табу на спортивные новости
В 2018 ом мы сядем в лужу на ЧМ по футболу
Неизвестное вещество ( симптомы : кашель,частое дыхание...) у меня тоже было ,испытывают...
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