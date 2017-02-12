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15:45 (мск), источник: Интерфакс

В Германии начались выборы нового президента страны

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Выборы нового президента ФРГ проходят в воскресенье в Федеральном собрании Германии, сообщает телерадиокомпания «Немецкая волна» (Deutsche Welle).

Источник: AP 2016

В настоящее время в алфавитном порядке объявляют имена делегатов собрания, после чего они проходят в кабинки для голосования.

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При предъявлении специального удостоверения выборщика им предоставляется избирательный бюллетень, который предстоит заполнить в кабинке, вложить в конверт и опустить в урну для голосования.

Подсчет голосов начнется после завершения процедуры голосования.

Для того чтобы президент Германии был избран в первом туре, ему необходимо получить абсолютное большинство голосов — минимум 631.

Результаты первого тура, как ожидается, будут объявлены позже в воскресенье.

Фаворитом на нынешних выборах является бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, кандидатуру которого поддерживают как Социал-демократическая партия Германии, так и консервативный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз. У «большой коалиции» — свыше 900 представителей федерального собрания.

Срок полномочий нынешнего президента ФРГ Йоахима Гаука истекают 18 марта. Инаугурация нового президента намечена на 19 марта, отмечает «Немецкая волна».

Комментарии
5
Марк К*****
А как вообще выглядит действующий президент?)))))))
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Феона Анисимова
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Хан Югры
ВАЛЕНТИНКА.
Дорогие Лада с Вестой,
Не прощайте нас,
Если честь свою уроним
Мы в недобрый час.
В день Святого Валентина.
Чтобы вас забыть,
Европейская скотина
Учит нас «любить».
Ватиканского разврата
Дунули ветра.
Залезает брат на брата,
На сестру - сестра.
Над растерянным Парижем
Однополый брак
Ниже пояса, как грыжу,
Поднимает флаг.
В день Святого Валентина
Ты гляди: ЕС,
Как насильник, Украину
Тянет в тёмный лес.
Да и пульс у валентинок
Стал смертельно тих:
Кровь жирафа и дельфинов
Запеклась на них.
Ты кого учить собрался,
Европейский блуд?
Если кончится терпенье,
Будет вам «капут».
Все рейхстаги, пентагоны
Похороним враз.
...О родных святынях чтобы
Впредь не забывать,
Надо нам окно в Европу
Накрест забивать.
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