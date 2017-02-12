Жебривский рассказал о восстановлении Авдеевки

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Некоторые жители частного сектора восстанавливают свое жилье сами, а мы предоставляем им строительные материалы», — написал Жебривский.

По его словам, в Авдеевку планируют возвращаться жители, которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов.

Как сообщал УНИАН, с 29 января по 5 февраля велся массированный обстрел Авдеевки, с использованием тяжелой артиллерии, системы «Град» и танков.

От обстрелов погибли не менее 10 украинских военнослужащих, а также мирные жители Авдеевки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля.

Из города во время обострения ситуации были эвакуированы около 300 человек (в том числе около 140 детей).

Сейчас во всех регионах Украины продолжается сбор гуманитарной помощи для Авдеевки.