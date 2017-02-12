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19:41 (мск), источник: Вести - Калининград

Большой угрозы из Литвы для Калининградской области нет

«Большой угрозы для себя мы не видим». Так глава региона Антон Алиханов прокомментировал ситуацию в Литве.

Накануне в соседнюю страну прибыли американские военные. Уже завезены танки. Есть и батальон НАТО, которым руководят немцы.

На вопрос ГТРК «Калининград», как это сказывается на Калининградской области, врио губернатора ответил:

— Я раскрывать подробности с точки зрения сил и средств по Балтийскому флоту не буду, но не секрет, что группировка усиливается. В этом смысле мы какой-то большой угрозы для себя не видим. В Балтфлоте проходят существенные усиления. Поэтому с точки зрения какого-то паритета сил переживаний никаких нет.

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