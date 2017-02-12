Большой угрозы из Литвы для Калининградской области нет
«Большой угрозы для себя мы не видим». Так глава региона Антон Алиханов прокомментировал ситуацию в Литве.
«Большой угрозы для себя мы не видим». Так глава региона Антон Алиханов прокомментировал ситуацию в Литве.
Накануне в соседнюю страну прибыли американские военные. Уже завезены танки. Есть и батальон НАТО, которым руководят немцы.
На вопрос ГТРК «Калининград», как это сказывается на Калининградской области, врио губернатора ответил:
— Я раскрывать подробности с точки зрения сил и средств по Балтийскому флоту не буду, но не секрет, что группировка усиливается. В этом смысле мы