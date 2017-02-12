В Таиланде прошла церемония восшествия на престол нового главы буддистов

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Десятый) председательствовал на церемонии. О восшествии нового верховного патриарха на патриарший престол возвестили удары колокола Храма Изумрудного Будды и колоколов всех буддийских храмов Таиланда.

Сомдет Пхра Маха Мунивонг, имеющий научные степени по теологии, истории и археологии, стал 20-м верховным патриархом буддийской сангхи (буддийской монашеской общины всей страны) с момента учреждения этого поста в царствование короля Рамы Первого, основателя царствующей в Таиланде династии Чакри, в конце XVIII века.

Назначение верховного патриарха было прерогативой царствующего короля вплоть до начала 1990-х годов прошлого века, когда было решено, что кандидатуру для утверждения королем избирает Совет сангхи, состоящий из наиболее уважаемых в стране настоятелей буддийских монастырей.

Однако после кончины в 2013 году предыдущего верховного патриарха Совет сангхи в течение почти четырех лет не мог прийти к соглашению относительно кандидатур на этот пост. Так как предыдущий патриарх был назначен королем Пхумипхоном Адулъядетом еще по «старым» правилам, «демократический» метод подбора кандидатур на этот пост так ни разу и не был реализован.

В декабре 2016 года парламент Таиланда принял решение вернуть царствующему королю право назначать патриарха. Король Маха Ватчиралонгкон выбрал Сомдет Пхра Маха Мунивонга из пяти кандидатов, рекомендованных правительством, и назначил его верховным патриархом.