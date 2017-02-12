Путин пригласил Штайнмайера посетить Россию в любое удобное время

Экс-глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье был избран президентом Германии. «За» кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Президент РФ направил избранному президенту Германии поздравительную телеграмму.

«Путин подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил Штайнмайера посетить Российскую Федерацию в удобное для него время», — говорится в сообщении.