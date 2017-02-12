Путин пригласил Штайнмайера посетить Россию в любое удобное время
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил избранного президента Германии
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил избранного президента Германии
«Путин подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил Штайнмайера посетить Российскую Федерацию в удобное для него время», — говорится в сообщении.