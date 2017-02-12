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20:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Туркмения выбрала президента на семь лет

Выборам главы государства предшествовала самая активная в истории медиа-кампания.

Источник: РИА "Новости"

В Туркмении завершились президентские выборы, победитель которых, согласно новым поправкам в конституцию, будет править не пять, а семь лет. Абсолютным фаворитом гонки, как и на выборах 2012 года, считается действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов. Впрочем, отличительная черта у минувшей предвыборной кампании все же была — это активное освещение в СМИ.

Как предположили в беседе с «Ъ» эксперты по региону, таким образом власти Туркмении пытаются продемонстрировать западным институтам собственную легитимность и наладить экономическое сотрудничество с Европой.

Избирательные участки в Туркмении закрылись сегодня в 19:00 по местному времени (17:00 мск), а явка на конец дня составила 94,27%.

Нынешние выборы отличилась рекордным числом кандидатов в президенты — их было девять.

При этом действующий президент Туркмении и безусловный лидер гонки Гурбангулы Бердымухамедов в самом начале агитационной кампании заявил, что отказывается от бесплатного эфирного времени на центральных телеканалах в пользу своих конкурентов.

В числе формальных соперников господина Бердымухамедова были кандидат от Партии промышленников и предпринимателей, глава коммерческого банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев, председатель Марыйского регионального комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и еще шесть кандидатов, выдвинутых «инициативными группами граждан».

При этом отличительной чертой нынешних выборов стало активное освещение кампании в СМИ.

Например, господин Бердымухамедов, посещая строительную площадку газохимического комплекса в Ахалском велаяте, спел для рабочих песню собственного сочинения «Счастья луч».

Как обратили внимание в беседе с «Ъ» эксперты по региону, выборы президента проходят в условиях серьезного экономического кризиса. Составляющий главную статью экономики Туркмении газ в настоящее время экспортируется лишь в Китай, в то время как поставки в Россию и Иран приостановлены.

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Это заставляет Ашхабад рассматривать в качестве возможного партнера Евросоюз. Впрочем, встречной инициативы со стороны европейцев нет — руководящие органы ЕС осуждают туркменские власти за систематические нарушения прав человека.

«Туркмения уже много лет вместе с лоббистами из Еврокомиссии пытается добиться подписания постоянного соглашения о торговом сотрудничестве, — сказал в беседе с “Ъ” политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.— Но сделать это не удается».

Похожую точку зрения выразил и директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев: «Оказавшись в сложной экономической ситуации, туркменская сторона заинтересована в том, чтобы получить максимально положительный международный имидж. Есть надежда, что это поможет привлечь некоторые иностранные инвестиции».

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При этом оба эксперта заявили, что реального влияния на положение дел в стране избирательная кампания не окажет. «Выборы в Туркмении были и остаются фарсом, — сказал господин Дубнов.— Это подтверждает тот факт, что еще до выборов, 5 февраля, МИД страны опубликовал официальное сообщение о “подготовке официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Катар в этом году”. То есть они даже не стесняются заранее называть имя президента».

Еще одной важной проблемой Туркмении остается статус бипатридов — лиц со вторым гражданством России.

«Тысячи людей, получившие российский паспорт после 2003 года, не имеют возможности выехать из Туркмении, потому что им не выдают туркменский загранпаспорт до тех пор, пока они не откажутся из российского гражданства», — сказал «Ъ» господин Дубнов.

Несмотря на то что сомнений в победителе президентских выборов в Туркмении нет, предварительные результаты будут объявлены завтра, а окончательные — в течение семи дней.

Кирилл Кривошеев

Комментарии
3
Klizma
Я бы двойное гражданство запретил!
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vesta
.. и что это было ? - Тысячи людей, получившие российский паспорт после 2003 года, не имеют возможности выехать из Туркмении, потому что им не выдают туркменский загранпаспорт до тех пор, пока они не откажутся из российского гражданства», )))))))))))))))))
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Ваня Пупкин
АБеха,фас
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