Туркмения выбрала президента на семь лет

Источник: РИА "Новости"

В Туркмении завершились президентские выборы, победитель которых, согласно новым поправкам в конституцию, будет править не пять, а семь лет. Абсолютным фаворитом гонки, как и на выборах 2012 года, считается действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов. Впрочем, отличительная черта у минувшей предвыборной кампании все же была — это активное освещение в СМИ. Как предположили в беседе с «Ъ» эксперты по региону, таким образом власти Туркмении пытаются продемонстрировать западным институтам собственную легитимность и наладить экономическое сотрудничество с Европой. Избирательные участки в Туркмении закрылись сегодня в 19:00 по местному времени (17:00 мск), а явка на конец дня составила 94,27%.

Нынешние выборы отличилась рекордным числом кандидатов в президенты — их было девять.

При этом действующий президент Туркмении и безусловный лидер гонки Гурбангулы Бердымухамедов в самом начале агитационной кампании заявил, что отказывается от бесплатного эфирного времени на центральных телеканалах в пользу своих конкурентов. В числе формальных соперников господина Бердымухамедова были кандидат от Партии промышленников и предпринимателей, глава коммерческого банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев, председатель Марыйского регионального комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и еще шесть кандидатов, выдвинутых «инициативными группами граждан».

При этом отличительной чертой нынешних выборов стало активное освещение кампании в СМИ.

Например, господин Бердымухамедов, посещая строительную площадку газохимического комплекса в Ахалском велаяте, спел для рабочих песню собственного сочинения «Счастья луч». Как обратили внимание в беседе с «Ъ» эксперты по региону, выборы президента проходят в условиях серьезного экономического кризиса. Составляющий главную статью экономики Туркмении газ в настоящее время экспортируется лишь в Китай, в то время как поставки в Россию и Иран приостановлены.

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Это заставляет Ашхабад рассматривать в качестве возможного партнера Евросоюз. Впрочем, встречной инициативы со стороны европейцев нет — руководящие органы ЕС осуждают туркменские власти за систематические нарушения прав человека. «Туркмения уже много лет вместе с лоббистами из Еврокомиссии пытается добиться подписания постоянного соглашения о торговом сотрудничестве, — сказал в беседе с “Ъ” политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.— Но сделать это не удается». Похожую точку зрения выразил и директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев: «Оказавшись в сложной экономической ситуации, туркменская сторона заинтересована в том, чтобы получить максимально положительный международный имидж. Есть надежда, что это поможет привлечь некоторые иностранные инвестиции».

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