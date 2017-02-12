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21:03 (мск), источник: Sputnik.by

На выборах президента в Туркменистане явка составила почти 100%

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Практически все граждане Туркменистана, обладающие правом голоса, приняли участие в выборах главы государства: итоговая явка составила 97, 27% избирателей сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Источник: РИА "Новости"

На пост президента претендовали 9 кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Победителем будет объявлен кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Из 3 228 866 избирателей в голосовании приняли участие 3 140 865 человек, проголосовавших на 2587 избирательных участках, 39 из которых находились за рубежом при дипмиссиях Туркменистана.

По закону, Центризбирком Туркменистана на основании протоколов избирательных комиссий велаята (области), этрапа (района), города, окружной избирательной комиссии, не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Основной закон государства устанавливает, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

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