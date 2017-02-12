Мерил Стрип вновь выступила с критикой Трампа

«Страшно ставить себе мишень на лоб, из-за которой ты становишься целью для разного рода атак и армий коричневорубашечников, ботов и кого похуже. Единственное, почему ты можешь это сделать — если чувствуешь, что должен. Должен! У тебя должна быть возможность выбора», — сказал актриса на выручении премии от организации Human Rights Campaign (HRC), выступающей за защиту сексуальных меньшинств.
Как отмечает газета, из речи актрисы не ясно, к кому именно она применила обращение «коричневорубашечники» (военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии — НСДАП).
Ранее Трамп отреагировал на критику со стороны Стрип во время ее выступления на церемонии «Золотой глобус», назвав ее «фанаткой Клинтон». Как он написал в своем микроблоге Twitter, «Мерил Стрип — одна из самых переоцененных актрис Голливуда». Отвечая на заявление Трампа, актриса ответила: «Я самая переоцененная, самая вычурно декорированная, и сейчас самая часто ругаемая актриса своего поколения, которая любит футбол».
Стрип, произнося речь после получения награды за вклад в кинематограф во время выступления на церемонии «Золотой глобус» в январе, заявила, что «неуважение рождает неуважение», приведя в качестве примера случай публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида Трампом, и, хотя она ни разу не назвала имя президента США, всем было очевидно, что она говорит о нем.
Стрип также выступила против дискриминации, напомнив, что все в Голливуде являются «приезжими» откуда-нибудь. Тем самым она высказала свое мнение о заявлении Трампа, предлагавшего во время своей предвыборной кампании запретить въезд в США для мусульман, а также позволявшего себе резкие высказывания в адрес иммигрантов из Латинской Америки. До выборов Стрип также официально поддержала Клинтон.