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21:30 (мск), источник: РИА Новости

Мерил Стрип вновь выступила с критикой Трампа

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американская актриса Мерил Стрип вновь выступила с критикой президента США Дональда Трампа и заявила, что будет противостоять нападкам «коричневорубашечников» и «ботов», сообщает газета New York Times.

Источник: AP 2016
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«Страшно ставить себе мишень на лоб, из-за которой ты становишься целью для разного рода атак и армий коричневорубашечников, ботов и кого похуже. Единственное, почему ты можешь это сделать — если чувствуешь, что должен. Должен! У тебя должна быть возможность выбора», — сказал актриса на выручении премии от организации Human Rights Campaign (HRC), выступающей за защиту сексуальных меньшинств.

Как отмечает газета, из речи актрисы не ясно, к кому именно она применила обращение «коричневорубашечники» (военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии — НСДАП).

Ранее Трамп отреагировал на критику со стороны Стрип во время ее выступления на церемонии «Золотой глобус», назвав ее «фанаткой Клинтон». Как он написал в своем микроблоге Twitter, «Мерил Стрип — одна из самых переоцененных актрис Голливуда». Отвечая на заявление Трампа, актриса ответила: «Я самая переоцененная, самая вычурно декорированная, и сейчас самая часто ругаемая актриса своего поколения, которая любит футбол».

​Стрип, произнося речь после получения награды за вклад в кинематограф во время выступления на церемонии «Золотой глобус» в январе, заявила, что «неуважение рождает неуважение», приведя в качестве примера случай публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида Трампом, и, хотя она ни разу не назвала имя президента США, всем было очевидно, что она говорит о нем.

Стрип также выступила против дискриминации, напомнив, что все в Голливуде являются «приезжими» откуда-нибудь. Тем самым она высказала свое мнение о заявлении Трампа, предлагавшего во время своей предвыборной кампании запретить въезд в США для мусульман, а также позволявшего себе резкие высказывания в адрес иммигрантов из Латинской Америки. До выборов Стрип также официально поддержала Клинтон.

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