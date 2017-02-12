Мерил Стрип вновь выступила с критикой Трампа

«Страшно ставить себе мишень на лоб, из-за которой ты становишься целью для разного рода атак и армий коричневорубашечников, ботов и кого похуже. Единственное, почему ты можешь это сделать — если чувствуешь, что должен. Должен! У тебя должна быть возможность выбора», — сказал актриса на выручении премии от организации Human Rights Campaign (HRC), выступающей за защиту сексуальных меньшинств.

Как отмечает газета, из речи актрисы не ясно, к кому именно она применила обращение «коричневорубашечники» (военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии — НСДАП).

Ранее Трамп отреагировал на критику со стороны Стрип во время ее выступления на церемонии «Золотой глобус», назвав ее «фанаткой Клинтон». Как он написал в своем микроблоге Twitter, «Мерил Стрип — одна из самых переоцененных актрис Голливуда». Отвечая на заявление Трампа, актриса ответила: «Я самая переоцененная, самая вычурно декорированная, и сейчас самая часто ругаемая актриса своего поколения, которая любит футбол».