Блокада Донбасса: Гройсман пугает веерными отключениями по всей стране

Об этом он заявил в ефире ТРК «Украина».

«Из угля вырабатывается электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры украинских граждан. Речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы (я думаю, что спросив у экспертов, они вам это скажут или специалисты в энергетической сфере), это означает только одно — остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить? Я думаю, что нет», — сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения.

«Если мы спросим, есть ли у нас доверие к украинским границам, так и, в частности, линии разграничения, по торговле контрабандным товаром — у меня такого доверия нет. И здесь я готов полностью присоединиться к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть ясно и тепло», — отметил Гройсман.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 февраля 2017 года, состоится заседание Энергетического штаба по вопросу достаточности запасов энергоносителей для прохождения отопительного сезона в Украине.