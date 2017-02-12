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22:51 (мск), источник: РБК - Украина

Блокада Донбасса: Гройсман пугает веерными отключениями по всей стране

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает веерные отключения электричества по всей Украине из-за блокады Донбасса, в частности, блокировки поставок угля с оккупированных территории Востока.

Об этом он заявил в ефире ТРК «Украина».

«Из угля вырабатывается электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры украинских граждан. Речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы (я думаю, что спросив у экспертов, они вам это скажут или специалисты в энергетической сфере), это означает только одно — остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить? Я думаю, что нет», — сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения.

«Если мы спросим, есть ли у нас доверие к украинским границам, так и, в частности, линии разграничения, по торговле контрабандным товаром — у меня такого доверия нет. И здесь я готов полностью присоединиться к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть ясно и тепло», — отметил Гройсман.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 13 февраля 2017 года, состоится заседание Энергетического штаба по вопросу достаточности запасов энергоносителей для прохождения отопительного сезона в Украине.

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