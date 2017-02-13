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00:36 (мск), источник: Tengrinews

Опрос: 31 процент казахстанцев видят угрозу в НАТО

31 процент из опрошенных в Казахстане респондентов считают НАТО угрозой. Об этом свидетельствую результаты последнего опроса, проведенного американской служба исследования общественного мнения Gallup.

Источник: Tengrinews

По данным опроса, 31 процент казахстанцев считают Североатлантический Альянс угрозой для страны. 25 процентов видят в НАТО защиту, еще 27 процентов не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

Наиболее критичное отношение к НАТО выражают в России и Беларуси. Угрозой для стабильности в их стране назвали 67 процентов опрошенных россиян и 54 процента респондентов в Беларуси.

Наиболее лояльное отношение к НАТО среди постсоветских стран отмечено в Грузии и Украине. Там организацию поддержали от 29 до 37 процентов опрошенных.

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