Опрос: 31 процент казахстанцев видят угрозу в НАТО

По данным опроса, 31 процент казахстанцев считают Североатлантический Альянс угрозой для страны. 25 процентов видят в НАТО защиту, еще 27 процентов не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

Наиболее критичное отношение к НАТО выражают в России и Беларуси. Угрозой для стабильности в их стране назвали 67 процентов опрошенных россиян и 54 процента респондентов в Беларуси.

Наиболее лояльное отношение к НАТО среди постсоветских стран отмечено в Грузии и Украине. Там организацию поддержали от 29 до 37 процентов опрошенных.