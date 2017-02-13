Украинский депутат рассказал, почему в Верховной раде происходят драки

«Это самая большая проблема, что спикер не работает с регламентом. И все эти драки в парламенте, которые происходят — это тоже потому, что не реагирует ни спикер, ни парламентский регламентный комитет», — приводит телеканал слова Чумака.

Одна из последних потасовок произошла 9 февраля. Депутаты от пропрезидентской партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко и Иван Мельничук подрались в ходе заседания, посвященного рассмотрению проекта о Конституционном суде.