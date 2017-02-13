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01:06 (мск), источник: РИА Новости

Украинский депутат рассказал, почему в Верховной раде происходят драки

МОСКВА, 13 февраля — РИА Новости. Драки в украинском парламенте происходят из-за того, что спикер Андрей Парубий не реагирует на них, заявил в эфире телеканала «112 Украина» народный депутат Верховной рады Виктор Чумак.

Источник: РИА Новости

«Это самая большая проблема, что спикер не работает с регламентом. И все эти драки в парламенте, которые происходят — это тоже потому, что не реагирует ни спикер, ни парламентский регламентный комитет», — приводит телеканал слова Чумака.

Одна из последних потасовок произошла 9 февраля. Депутаты от пропрезидентской партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко и Иван Мельничук подрались в ходе заседания, посвященного рассмотрению проекта о Конституционном суде.

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