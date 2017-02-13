КНДР объявила об успешном испытательном запуске баллистической ракеты
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Испытание северокорейской баллистической ракеты, проведенное 12 февраля, было успешным. Об этом сообщает информационное агентство ЦТАК.
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Испытание северокорейской баллистической ракеты, проведенное 12 февраля, было успешным. Об этом сообщает информационное агентство ЦТАК.
По его данным, запуском баллистической ракеты Pukguksong-2 лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила в воскресенье запуск ракеты со своего западного побережья по направлению к Японскому морю.
По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был произведен около 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона в северокорейской провинции