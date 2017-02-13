Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Слова Трампа об Украине и Путине, вызвавшие негодование Киева
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
01:40 (мск), источник: ТАСС

КНДР объявила об успешном испытательном запуске баллистической ракеты

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Испытание северокорейской баллистической ракеты, проведенное 12 февраля, было успешным. Об этом сообщает информационное агентство ЦТАК.

Источник: Reuters

По его данным, запуском баллистической ракеты Pukguksong-2 лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила в воскресенье запуск ракеты со своего западного побережья по направлению к Японскому морю.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был произведен около 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто, ракета пролетела около 500 км и упала в акваторию Японского моря.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
КНДР объявила об успешном испытательном запуске баллистической ракеты
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Мерил Стрип вновь выступила с критикой Дональда Трампа
В Белоруссию прибыли первые туристы без виз
Туркмения выбрала президента на семь лет
СМИ сообщили о ранении главаря ИГ аль-Багдади
Спорт
ЧМ по биатлону: подвиг Домрачевой, прорыв Старых В женской гонке преследования состоялось долгожданное возвращение королевы: трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева закончила дистанцию с серебряной медалью
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь