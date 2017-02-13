КНДР объявила об успешном испытательном запуске баллистической ракеты

По его данным, запуском баллистической ракеты Pukguksong-2 лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила в воскресенье запуск ракеты со своего западного побережья по направлению к Японскому морю.