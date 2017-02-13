Шпорт заявил о проведении в Хабаровске медиафорума совместно с СЖР
Губернатор Хабаровского края посетил церемонию вручения «Золотого пера России».
Губернатор Хабаровского края посетил церемонию вручения «Золотого пера России».
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За профессионализм, расследования и вклад в развитие сообщества награждали сотрудников и руководителей «Литературной газеты», «Комсомольской правды», «Российской газеты», «Независимой газеты». На XXV Благотворительном балу в ЦМТ собрались более тысячи человек, среди которых не только журналисты из нашей страны, но и представители руководства Международной федерации журналистов (Франция, Великобритания), журналисты из стран постсоветского пространства, в том числе из Азербайджана.
Гостями мероприятия стали руководители региональных Союзов и представители власти. Председатель Союа журналистов России Всеволод Богданов лично пригласил на бал губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.
— Я благодарен за приглашение. Расцениваю его как особый интерес федерального журналистского сообщества к нашему региону. Природа одарила его богатыми ресурсами, огромной территорией и выгодным стратегическим местоположением. Но самое главное достояние края — это люди. Благодаря жителям Хабаровский край — территория высокого интеллекта и наукоемких производств. Здесь строят самые современные корабли и «поднимают на крыло» самолеты пятого поколения. Впервые президент страны Владимир Владимирович Путин в ежегодном послании подчеркнул, что город
Визит губернатора на масштабное мероприятие для СМИ — не случаен. С 24 по 26 мая правительство Хабаровского края и Союз журналистов России проводят медиафорум «Хабаровский край: территория диалога».
Здесь, по замыслу организаторов, должны пройти дискуссионные площадки,
Чтобы понять, насколько наш регион дальний, перспективный и красивый, приглашаю журналистское сообщество в Хабаровский край!