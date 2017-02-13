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03:21 (мск), источник: RIGMA.INFO

Шпорт заявил о проведении в Хабаровске медиафорума совместно с СЖР

Губернатор Хабаровского края посетил церемонию вручения «Золотого пера России».

В Конгресс-холле Центра международной торговли прошел XXV Благотворительный бал российских журналистов, на котором назвали победителей высшей ежегодной журналистской награды — «Золотое перо России», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За профессионализм, расследования и вклад в развитие сообщества награждали сотрудников и руководителей «Литературной газеты», «Комсомольской правды», «Российской газеты», «Независимой газеты». На XXV Благотворительном балу в ЦМТ собрались более тысячи человек, среди которых не только журналисты из нашей страны, но и представители руководства Международной федерации журналистов (Франция, Великобритания), журналисты из стран постсоветского пространства, в том числе из Азербайджана.

Гостями мероприятия стали руководители региональных Союзов и представители власти. Председатель Союа журналистов России Всеволод Богданов лично пригласил на бал губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

— Я благодарен за приглашение. Расцениваю его как особый интерес федерального журналистского сообщества к нашему региону. Природа одарила его богатыми ресурсами, огромной территорией и выгодным стратегическим местоположением. Но самое главное достояние края — это люди. Благодаря жителям Хабаровский край — территория высокого интеллекта и наукоемких производств. Здесь строят самые современные корабли и «поднимают на крыло» самолеты пятого поколения. Впервые президент страны Владимир Владимирович Путин в ежегодном послании подчеркнул, что город Комсомольск-на-Амуре должен стать динамично развивающимся центром всего Дальнего Востока. Именно с легкой подачи журналистов город Комсомольск-на-Амуре стали называть Городом президентского внимания. За этим стоит большой труд авиа- и судостроителей, признанный на высшем государственном уровне. И доверие президента страны, которое мы обязательно оправдаем, — сказал Вячеслав Шпорт.

Визит губернатора на масштабное мероприятие для СМИ — не случаен. С 24 по 26 мая правительство Хабаровского края и Союз журналистов России проводят медиафорум «Хабаровский край: территория диалога».

Здесь, по замыслу организаторов, должны пройти дискуссионные площадки, мастер-классы, нацеленные как на развитие региона, так и профессиональный рост медиасообщества Дальнего Востока.

Чтобы понять, насколько наш регион дальний, перспективный и красивый, приглашаю журналистское сообщество в Хабаровский край! 24—26 мая в Хабаровске состоится медиафорум краевых и федеральных СМИ. Благодарю Всеволода Леонидовича Богданова за поддержку этой региональной инициативы. Думаю, это будет хороший подарок дальневосточников председателю Союза журналистов России, отмечающему в этом году 25-летие руководства этой организации, — отметил Вячеслав Шпорт.

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