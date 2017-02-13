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03:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Слухи об отставке главного следователя Приморья сильно преувеличены

Следственный комитет Приморья опроверг слухи об отставке руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Сергея Бобровничего, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА



Как заявила временно исполняющая обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ СКР по Приморскому краю Ольга Левченко, данная информация не имеет под собой никаких оснований.

«Все находятся на своих рабочих местах, все в порядке», — заявила представитель Следственного комитета.

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