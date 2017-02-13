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05:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Громов: В счета хабаровчан за отопление УК могли включить долги перед энергетиками

По словам лидера коммунистов Хабаровского края, к такому способу решения вопроса проблемных долгов уже прибегали в недобросовестных УК.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 февраля, AmurMedia.

Нет ничего удивительного в том, если в счета хабаровчан за отопление, которые неожиданно резко выросли в последние месяцы, могли попасть не оплаченные энергетикам долги. В недобросовестных управляющих компаниях задолженность просто раскидывают на всех жильцов, сообщил корр. ИА AmurMedia первый председатель крайкома и лидер фракции КПРФ в Закдуме Александр Громов.

— Знаю, что проблема раздутых счетов за отопление есть, хотя и не на своем личном опыте. И так же знаю, что нередко случается, что таким образом недобросовестные управляющие компании решают проблему долгов перед энергетиками, просто раскидывают суммы задолженности на всех жильцов, и всё. Так что не удивлюсь, если и со счетами хабаровчан происходит нечто подобное, — говорит Александр Громов. — Тут суть в чем? В том, что и энергетики, и управляющие компании — коммерческие предприятия, которые озабочены только максимизацией прибыли. И до тех пор пока сфера ЖКХ будет в частных руках, а не в руках государства, у нас будет твориться неразбериха, а мы будем оплачивать все расходы, реальные и нереальные, энергетиков и «управляек». Ведь сейчас все ремонты и недоремонты переложили на людей.

Ранее хабаровчане жаловались на то, что счета за отопление в декабре-январе неожиданно сильно увеличились. Разница в сравнении с прошлым декабрем-январем доходит до 1000 рублей и выше.

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