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06:18 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны опубликовало видео разрушения боевиками ИГ памятников Пальмиры

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в России) объектов древней Пальмиры в Сирии.

6
фотографий
6
фотографий

«Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГИЛ объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры», — сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

По его данным, российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры (Тадмор) и прилегающих районов «зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города». Уточняется, что на кадрах отчетливо видно, что террористы взорвали процениум — центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона (прямоугольного здания, возведенного в 270 году).

Комментарии
1
А Б
На представленных фото и видеоматериалах зафиксирован факт различия во внешнем виде архитектурных объектов. Но при этом не понятно, на каких основаниях МО РФ утверждает, что разрушения были произведены именно боевиками.
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