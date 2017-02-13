Минобороны опубликовало видео разрушения боевиками ИГ памятников Пальмиры

«Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГИЛ объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры», — сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
По его данным, российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры (Тадмор) и прилегающих районов «зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города». Уточняется, что на кадрах отчетливо видно, что террористы взорвали процениум — центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона (прямоугольного здания, возведенного в 270 году).