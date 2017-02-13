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07:11 (мск), источник: РИА Новости

Советник Трампа заявил о наличии доказательств фальсификации на выборах

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В распоряжении Белого дома имеется большое количество доказательств фальсификаций на президентских выборах, заявил в интервью телеканалу ABC старший советник Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер.

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«Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, в том числе (ред.) то, что голосовали люди, проживающие более, чем в одном штате», — сообщил Миллер.

По его словам, зафиксированы факты участия в процедуре голосования умерших людей, а также лиц, не являющихся гражданами США.

Миллер назвал случившееся «скандалом», подчеркнув, что страна должна быть «в ужасе» из-за «перечеркивания» избирательных прав законопослушных граждан.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Победу одержал республиканец Дональд Трамп. Политик в конце ноября заявил о фальсификациях на голосовании в штатах Калифорния, Вирджиния и Нью-Гэмпшир. Там победила представитель Демократической партии Хиллари Клинтон.

Комментарии
4
Лука
А что вы хотели ожидать от "Бабы Яги " ?
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Webflow Pro
Ну хоть учителя пачками не вбрасывали...
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александр зыков
Всё правильно , старая ведьма воспользовалась голосами умерших демократов , но это ей не помогло ...
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