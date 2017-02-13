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11:43 (мск), источник: Newslab.ru

Для развития северных территорий края привлекут инвесторов

На Север Красноярского края привлекут инвесторов и будут развивать экономику и социальную сферу. Эти предложения на минувшей неделе обсудилил члены правительства края, главы муниципальных районов, предприниматели с Крайнего Севера и эксперты на Полярной комиссии, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Reuters

В своем выступлении на заседании комиссии председатель правительства края Виктор Томенко отметил, что руководство региона придает большое значение работе Полярной комиссии. «Это совещательный, консультативный постоянно действующий орган, главная задача которого — выработка решений, способствующих комплексному развитию северных территорий, которые являются для нашего региона одной из точек роста экономики», — отметил премьер-министр.

Председатель Полярной комиссии Красноярского края — заместитель председателя правительства края Юрий Захаринский отметил, что за два года комиссия стала площадкой для обсуждения важнейших вопросов, касающихся не только Севера и Арктической зоны края в целом, но и отдельных муниципальных образований. Так, первым вопросом заседания стало обсуждение перспектив социально-экономического развития сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Сельское поселение включает село Хатанга и 8 национальных поселков, с населением порядка 5,3 тыс. человек, большая часть из которых — представители коренных малочисленных народов. Сейчас дорожная сеть между поселками отсутствует, доступны лишь перевозки воздушным и водным транспортом. Участники заседания подчеркнули, что большое значение имеет укрепление и восстановление транспортной системы «Енисей — Северный морской путь», предусматривающее развитие порта, а также модернизация и реконструкция аэропорта «Хатанга».

Как отметил в выступлении министр транспорта края Сергей Еремин, чтобы привести аэропорт в нормальное состояние, требуется порядка 1−1,5 млрд рублей, поэтому в настоящее время прорабатывается вопрос привлечения внешнего инвестора на условиях концессии для реконструкции и модернизации аэропортового комплекса.

Участники заседания в своих выступления отмечали: необходимость приведения аэропорта Хатанги, как и аэропорта Диксона, в нормальное состояние напрямую связана с проектами, которые реализуются на территории крупными компаниями-природопользователями, такими как «Лукойл», «Роснефть», «Востокуголь». Разработка месторождений полезных ископаемых — угля, нефти, газа — является одним из стратегических направлений укрепления экономики и социальной сферы на севере края.

Также темой для обсуждения на заседании комиссии стали перспективы развития туризма в северных территориях и Арктической зоне Красноярского края. Как подчеркнул Виктор Томенко, все рассмотренные на заседании вопросы и предложения необходимо систематизировать и проанализировать, после чего проекты подготовленных решений будут представлены губернатору и Законодательному Собранию края.

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