Борис Дубровский заставит коммерсантов помириться

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил министерству имущества и природных ресурсов региона выработать компромиссное решение для урегулирования взаимоотношений между компаниями, участвующими в разработке «Каменной поляны», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Переговоры с представителями компаний «Риф-Микромрамор», «Омиа Урал» и «Феникс» прошли в рамках визита главы региона в Карталинский муниципальный район. «Каменная поляна» — это уникальное мраморное месторождение, серьезная точка роста для всего региона.

«Если взять за основу прошлогодний суммарный объем добычи всех функционирующих здесь компаний, то только разведанные и поставленные на баланс запасы обеспечат здесь работу на 240 лет вперед. Однако существует ряд проблем, который не позволяет использовать этот потенциал в полной мере», — заявил Борис Дубровский.

По мнению губернатора, острая конкуренция между компаниями, участвующими в разработке «Каменной поляны», переросла в неконструктивные формы, которые препятствуют не только реализации их собственных инвестиционных программ, но и развитию всего Карталинского муниципального района.

Как отмечают местные власти, конфликт между участниками разработки месторождения продолжается на протяжении двенадцати лет.

Борис Дубровский поручил министру имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексею Бобракову в кратчайшие сроки совместно с собственниками компаний, участвующих в разработке «Каменной поляны», выработать приемлемое компромиссное решение и оказать содействие в урегулировании взаимных претензий.