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09:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Молельная комната для мусульман может появиться в Восточном военном округе

Дагестанцы Дальнего Востока при поддержке командования 64-ой отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа Хабаровского края планируют открыть первую в ВС РФ молельную комнату для мусульман, сообщает ИА «Дейта».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

 — Быть верным военной присяге, беззаветно служить во благо своей страны и своего народа, мужественно и умело защищать свое Отечество — это ваша обязанность, как сыновей своих отважных предков, — сказал на встрече с воинами-дагестанцами постпред Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулах Исаев. — Ваша обязанность строго соблюдать Конституцию России и требования общевоинских уставов, беспрекословно выполняя приказы командиров и начальников.

Поднимался на встрече воинов с земляками вопрос о якобы предвзятом отношении военной прокуратуры ВВО к выходцам с Северного Кавказа. По статистике за 2016 год, только в 64-й бригаде за прошедший год было возбуждено 17 уголовных дел, причем до суда дошли только два уголовных дела.

На встрече много говорили о религии, ведь для военнослужащих-мусульман является актуальным вопрос обустройства в частях молитвенных комнат, где можно прочитать аят. Бейдулах Исаев обсудил с командованием 64-й бригады создания первой молитвенной комнаты, где военнослужащий-мусульманин смог бы приобщиться к истинной религии. Кстати, в бригаде пока нет молитвенной комнаты и для православных.

Кстати, сегодня каждый пятый военнослужащий ВС РФ по призыву — мусульманин. При этом 60% призывников-мусульман являются истинно верующими, однако чаще всего в течение всего года службы они не имеют полноценной возможности отправлять религиозные обряды по месту службы, не говоря уж о посещении мечети или молельного дома.

Впрочем, не имеют такой возможности верующие воины ВВО и других конфессий — пока в армии и на флоте лишь говорят о необходимости укреплять веру в сердцах воинов.

Как рассказал в интервью ИА «Дейта» координатор Приморской краевой ассоциации общественных объединений военнослужащих, ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель Приморской краевой организации профсоюза, заместитель председателя Общероссийского профсоюза военнослужащих, офицер запаса ВВС РФ Юрий Тарлавин, православные храмы для воинов открыты на ТОФ (Корабельная Набережная) и в штабе 5-ой армии в Уссурийске.

 — Есть молельные комнаты для православных воинов и в других частях Дальнего Востока, — добавил Юрий Тарлавин. Что касается воинов-мусульман, хорошо известно, что по призыву на службу им дается разрешение не отправлять религиозные обряды и не выполнять запретов ислама, в том числе на пищу из свинины. Кстати, мусульмане обходятся при молитве минимумом — коврик и Коран.

Фото: МО РФ.

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