Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Врача, приехавшего по вызову, пытались изнасиловать пятеро мужчин
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
20Ситуация на юго-востоке Украины
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
08:46 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Сегодня Порошенко и Гройсман проведут переговоры с премьером Молдовы

Главы двух правительств обсудят первоочередные вопросы украинско-молдавского сотрудничества.

Источник: Telegraf.com.ua

В понедельник, 13 февраля, Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Читайте также
Филип рассказал, что общего у Молдовы и Украины

«В понедельник, 13 февраля, Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом», — говорится в сообщении.

Также Правительственный портал отмечает, что с премьером Молдовы проведет встречу глава украинского правительства Владимир Гройсман.

«13 февраля Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретится с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом», — сообщила пресс-служба КМУ.

Главы двух правительств обсудят первоочередные вопросы украинско-молдавского сотрудничества.

Комментарии
1
конь педальный
После того, как завернули гражданина Молдовы с георгиевскими лентами и запретили ему въезд на 3 года, шансов на успех в переговорах нет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Страны мира, в которых лучше родиться мужчиной (Фото)
США, Япония и Южная Корея требуют экстренного созыва СБ ООН
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Мерил Стрип вновь выступила с критикой Дональда Трампа
Белый дом: На выборах в США голосовали иностранцы и умершие
В Лос-Анджелесе прошла 59 церемония вручения премии «Грэмми»
Минобороны опубликовало видео разрушения ИГ памятников Пальмиры
Спорт
С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать По итогам 5 гонок ЧМ в активе сборной России — одна бронза и примирение с Фуркадом
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь