Сегодня Порошенко и Гройсман проведут переговоры с премьером Молдовы
Главы двух правительств обсудят первоочередные вопросы
Главы двух правительств обсудят первоочередные вопросы
В понедельник, 13 февраля, Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с
«В понедельник, 13 февраля, Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с
Также Правительственный портал отмечает, что с премьером Молдовы проведет встречу глава украинского правительства Владимир Гройсман.
«13 февраля
Главы двух правительств обсудят первоочередные вопросы