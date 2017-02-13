Премьер Павел Филип встретится в Киеве с главой украинского кабмина Гройсманом

Стороны обсудят защиту экосистемы реки Днестр, усиление торгово-экономических отношений, сотрудничество в процессе урегулирования приднестровского конфликта, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Визит состоится по приглашению украинского премьера.

Чиновники подпишут несколько документов по двустороннему сотрудничеству. В состав молдавской делегации входят и другие члены правительства, в том числе вице-премьер по реинтеграции Георге Балан, министры экономики и иностранных дел, Октавиан Калмык и Андрей Галбур, а также глава МВД Александр Жиздан.