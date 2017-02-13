Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
20Ситуация на юго-востоке Украины
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
09:08 (мск), источник: Publika.md

Премьер Павел Филип встретится в Киеве с главой украинского кабмина Гройсманом

Премьер Павел Филип встретится сегодня в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом, а также с президентом соседней страны Петром Порошенко.

Источник: AP 2016

Стороны обсудят защиту экосистемы реки Днестр, усиление торгово-экономических отношений, сотрудничество в процессе урегулирования приднестровского конфликта, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Визит состоится по приглашению украинского премьера.

Чиновники подпишут несколько документов по двустороннему сотрудничеству. В состав молдавской делегации входят и другие члены правительства, в том числе вице-премьер по реинтеграции Георге Балан, министры экономики и иностранных дел, Октавиан Калмык и Андрей Галбур, а также глава МВД Александр Жиздан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США, Япония и Южная Корея требуют экстренного созыва СБ ООН
Опубликован список находившихся на борту вертолета Robinson
Украинский депутат рассказал, почему в Раде происходят драки
Мерил Стрип вновь выступила с критикой Дональда Трампа
Белый дом: На выборах в США голосовали иностранцы и умершие
В Лос-Анджелесе прошла 59 церемония вручения премии «Грэмми»
Минобороны опубликовало видео разрушения ИГ памятников Пальмиры
Спорт
С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать По итогам 5 гонок ЧМ в активе сборной России — одна бронза и примирение с Фуркадом
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь