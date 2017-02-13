Премьер Павел Филип встретится в Киеве с главой украинского кабмина Гройсманом
Премьер Павел Филип встретится сегодня в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом, а также с президентом соседней страны Петром Порошенко.
Премьер Павел Филип встретится сегодня в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом, а также с президентом соседней страны Петром Порошенко.
Стороны обсудят защиту экосистемы реки Днестр, усиление
Чиновники подпишут несколько документов по двустороннему сотрудничеству. В состав молдавской делегации входят и другие члены правительства, в том числе