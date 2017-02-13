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09:30 (мск), источник: ПРАЙМ

Советник Трампа: На выборах в США голосовали иностранцы‍ и умершие

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Старший советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер в интервью телеканалу ABC заявил, что во время голосования на президентских выборах в ноябре 2016 года голосовали умершие люди, а также лица, которые не являются гражданами страны.

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«Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, в том числе то, что голосовали люди, проживающие более чем в одном штате», — отметил советник.

Он добавил, что такие нарушения хода выборов являются скандалом для США.

Политик особо подчеркнул, что американцы должны быть «в ужасе» из-за «перечеркивания» избирательных прав граждан США.

Напомним, что выборы президента США прошли 8 ноября. В ходе голосования за двух кандидатов — республиканца Дональда Трампа и демократа Хиллари Клинтон, победу одержал Трамп.

Вокруг самих выборов и предвыборной кампании было много скандалов. В частности, администрация действующего тогда президента Барака Обамы заявляла о причастности российских хакеров во вмешательстве в ход выборов.

Комментарии
3
дядя Коля
Это наш гарант бабку Клинтон научил , отправляя в пиндосию волшебника Чурова.
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Юрий Зуев
Ждем от АБ комментария про справедливые выборы в США.
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F 890
надо ругать выборную систему в сша, а язык не поворачивается..)) да, АБ ? ))))
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