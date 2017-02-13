Советник Трампа: На выборах в США голосовали иностранцы‍ и умершие

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, в том числе то, что голосовали люди, проживающие более чем в одном штате», — отметил советник.
Он добавил, что такие нарушения хода выборов являются скандалом для США.
Политик особо подчеркнул, что американцы должны быть «в ужасе» из-за «перечеркивания» избирательных прав граждан США.
Напомним, что выборы президента США прошли 8 ноября. В ходе голосования за двух кандидатов — республиканца Дональда Трампа и демократа Хиллари Клинтон, победу одержал Трамп.
Вокруг самих выборов и предвыборной кампании было много скандалов. В частности, администрация действующего тогда президента Барака Обамы заявляла о причастности российских хакеров во вмешательстве в ход выборов.