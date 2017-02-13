Бердымухамедов получил более 97 процентов голосов на выборах

Он получил 97,69 процента голосов избирателей, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК республики. Явка составила 97,27 процента.

Туркмения выбрала президента на семь лет

Выборы главы государства прошли в воскресенье, 12 февраля. В Туркмении работали свыше 2,5 тысячи избирательных участков, еще 39 — при дипмиссиях республики за рубежом.

Помимо Бердымухамедова, на пост президента претендовали еще восемь человек — кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов, а также шесть выдвиженцев от инициативных групп граждан.

Согласно новой конституции страны, принятой в сентябре 2016 года, срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет. При этом также отменен возрастной порог в 70 лет для участия в выборах главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.