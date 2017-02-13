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09:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Бердымухамедов получил более 97 процентов голосов на выборах

Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок.

Источник: РИА "Новости"

Он получил 97,69 процента голосов избирателей, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК республики. Явка составила 97,27 процента.

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Выборы главы государства прошли в воскресенье, 12 февраля. В Туркмении работали свыше 2,5 тысячи избирательных участков, еще 39 — при дипмиссиях республики за рубежом.

Помимо Бердымухамедова, на пост президента претендовали еще восемь человек — кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов, а также шесть выдвиженцев от инициативных групп граждан.

Согласно новой конституции страны, принятой в сентябре 2016 года, срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет. При этом также отменен возрастной порог в 70 лет для участия в выборах главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.

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