Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана на третий срок
Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, сообщает РИА Новости.
Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, сообщает РИА Новости.
Он набрал большинство голосов — 97,69%.
Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркмении, которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей.
На пост президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.