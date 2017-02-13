Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана на третий срок

Он набрал большинство голосов — 97,69%.

Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркмении, которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей.

На пост президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.