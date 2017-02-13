В ВСУ прокомментировали «захват» базы крымскотатарского батальона вблизи Крыма
На подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.
На подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались осуществить атаку представители незаконного вооруженного формирования.
Об этом сообщили в
«Подразделение, которое входит в состав воинской части оперативного командования “Юг” и выполняет боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены.
«Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию “Аскер” является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные Силы Украины», — отмечается в сообщении.
Ранее радио «Куреш» писало, что в поселке Чонгар Херсонской области неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Это произошло 12 февраля вечером.