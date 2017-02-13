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09:29 (мск), источник: Tengrinews

Куандык Бишимбаев похитил миллиард тенге — Нацбюро

О задержании Бишимбаева стало известно 10 января 2017 года.

Источник: Tengrinews

Куандык Бишимбаев похитил миллиард тенге. Об этом заявили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, Бишимбаев похитил 1 миллиард тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

«Председатель Правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО Orda Glass и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж», — сообщается в распространенной информации.

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«В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Исабек Ж. и Кожабаев М. Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО “Завод строительных металлоконструкций” под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы, Бишимбаев К. лично получил 2 миллиона долларов США через посредника — своего двоюродного брата Нурлыбек С. В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций Ибрашев Д., Кожабаева М. и Нурлыбек С. с санкции суда избран арест. Ибрашев Д. с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование», — также добавили в пресс-службе Нацбюро.

О задержании Бишимбаева стало известно 10 января 2017 года. Как заявили в Нацбюро, экс-министр был задержан «по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору». Куандык Бишимбаев был водворен в ИВС ДВД Астаны. О том, что в отношении высокопоставленного чиновника проводятся следственные мероприятия, стало известно 30 декабря 2016 года. Тогда Нурсултан Назарбаев заявил, что министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».

«Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по “Болашаку”, а потом они попадают в тюрьму. Я переживаю за них больше, чем родители этих людей. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое им оказывается людьми. 2 900 человек, сидящих под следствием, и даже это не останавливает», — выражал сожаление Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства 3 февраля.

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