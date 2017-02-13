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10:01 (мск), источник: Pro Город Самара

Из Самарской губернской думы «выкинули на мороз» больше ста чиновников

Всего на управленческих расходах в этом году планируют сэкономить 2,8 миллиарда рублей.

Источник: Reuters

Областные власти сократили 114 работников аппарата Самарской губернской думы, сообщает 63.ру со ссылкой на председателя парламента Виктора Сазонова.

За несколько лет это позволило сэкономить 162 миллиона рублей. По словам Сазонова, в 2017 году власти сэкономят на думе еще 63 миллиона рублей. Всего на управленческих расходах в этом году планируют сэкономить 2,8 миллиарда рублей.

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