Пересчета субсидий до конца отопительного сезона не будет, несмотря на снижение нормативов потребления газа, — Рева

«Решение Кабмина вступает в действие с 1 мая. На субсидии, которые уже утверждены для людей, оно не отобразится. Пересчета субсидий по новым нормативам до окончания отопительного сезона не будет», — сказал Рева.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала Интер, передает агентство Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что проведенная в прошлом году проверка показала, что нормативы по потреблению газа в стране были завышены.

«По факту люди потребляет 5,3 м куб газа на 1 м кв площади в месяц. А норматив составлял 7 м куб газа. Соответственно, возникла переплата по субсидии, государство заплатило больше, чем люди потребили.14,5 млрд грн. Изменив социальные нормативы, правительство привело потребление энергоносителей к уровню потребления в предыдущий отопительный сезон», — сказал Рева.

Напомним, Кабмин понизил соцнормативы на тепло, электричество и газ с 1 мая.