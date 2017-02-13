СКР получил доказательства применения ВС Украины комплексов «Точка-У» в Донбассе

Источник: РИА "Новости"

Ведомство уточняет, что эти ракеты можно отнести к оружию массового поражения, обладающему крайне высокой поражающей способностью на большой площади. «Оно предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений на относительно больших пространствах и направлено на поражение неограниченного числа людей в зоне действия оружия», — подчеркнули в СКР.

Международными договорами запрещено использование оружия, которое не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам во время боестолкновений или в военных конфликтах. Следственный комитет России

Следователи отмечают, что украинские военные действовали в нарушение минских договоренностей, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 1949) и Дополнительного протокола II к ней. «Использование подобного оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры юго-востока страны», — считают российские правоохранители.

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