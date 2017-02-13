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10:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СКР получил доказательства применения ВС Украины комплексов «Точка-У» в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) в рамках расследования уголовного дела о событиях на юго-востоке Украины получил доказательства применения украинскими Вооруженными силами тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство уточняет, что эти ракеты можно отнести к оружию массового поражения, обладающему крайне высокой поражающей способностью на большой площади.

«Оно предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений на относительно больших пространствах и направлено на поражение неограниченного числа людей в зоне действия оружия», — подчеркнули в СКР.

Международными договорами запрещено использование оружия, которое не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам во время боестолкновений или в военных конфликтах.
Следственный комитет России

Следователи отмечают, что украинские военные действовали в нарушение минских договоренностей, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 1949) и Дополнительного протокола II к ней.

«Использование подобного оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры юго-востока страны», — считают российские правоохранители.

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СКР было установлено, что ВС Украины применяли ракетные комплексы «Точка-У» для ударов по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейный города Луганска. Кроме того, добавило ведомство, украинскими военными против мирного населения Донбасса были применены ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами.

В начале февраля СКР возбудил уголовное дело по факту обстрелов Донбасса. Ведомство расследует уголовные дела и в отношении высшего политического и военного руководства Украины.

Напомним, в конце января в зоне конфликта в Донбассе произошло обострение ситуации. Жертвами противостояния украинской армии и подразделений самопровозглашенной ДНР стали десятки человек. 1 февраля в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации.

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