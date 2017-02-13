СКР получил доказательства применения ВС Украины комплексов «Точка-У» в Донбассе
Следственный комитет России (СКР) в рамках расследования уголовного дела о событиях на
Следственный комитет России (СКР) в рамках расследования уголовного дела о событиях на
Ведомство уточняет, что эти ракеты можно отнести к оружию массового поражения, обладающему крайне высокой поражающей способностью на большой площади.
«Оно предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений на относительно больших пространствах и направлено на поражение неограниченного числа людей в зоне действия оружия», — подчеркнули в СКР.
Международными договорами запрещено использование оружия, которое не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам во время боестолкновений или в военных конфликтах.
Следователи отмечают, что украинские военные действовали в нарушение минских договоренностей, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 1949) и Дополнительного протокола II к ней.
«Использование подобного оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры
СКР было установлено, что ВС Украины применяли ракетные комплексы «Точка-У» для ударов по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейный города Луганска. Кроме того, добавило ведомство, украинскими военными против мирного населения Донбасса были применены ракеты, снаряженные
В начале февраля СКР возбудил уголовное дело по факту обстрелов Донбасса. Ведомство расследует уголовные дела и в отношении высшего политического и военного руководства Украины.
Напомним, в конце января в зоне конфликта в Донбассе произошло обострение ситуации. Жертвами противостояния украинской армии и подразделений самопровозглашенной ДНР стали десятки человек. 1 февраля в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации.