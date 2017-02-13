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10:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ильсур Метшин: «Будем дружить с Парижем»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В середине февраля в Казань с дружественным визитом приедет мэр Парижа Анн Идальго. Об этом сообщили на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«Дружественный визит мэра Парижа Анн Идальго состоится 15—16 февраля, запланированы официальные встречи с руководством города и республики. Напомню, что 13 декабря 2016 года в Париже между нашими городами было подписано соглашение в сфере развития туризма, культуры и спорта. Предстоящий визит будет направлен, прежде всего, на развитие отношений между Казанью и Парижем в этих областях», — рассказала заместитель главы муниципального образования г. Казани Евгения Лодвигова.

Мэр Парижа намерена также посетить открывшийся в Казани 21 год назад центр французской культуры «Альянс Франсез» и целый ряд спортивных объектов.

«Париж подал заявку на проведение в 2024 году летних Олимпийских игр. В визите Анн Идальго будет посещение и “Казань-Арены” и Центра водных видов спорта, и Деревни Универсиады. Это один из основных ее интересов в ходе визита», — отметила Лодвигова.

Мэр Казани Ильсур Метшин также подчеркнул, что Париж является активным участником работы всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Мэр столицы Франции была одним из основных конкурентов казанского градоначальника во время выборов руководителя этой организации. «А вообще мало кто поверил бы, если бы нам лет 10 назад сказали, что Париж к нам приедет перенимать успешный опыт побед заявочных в мероприятиях, будь то Универсиада, чемпионат по водным видам спорта, WorldSkills», — заметил Метшин, добавив, что право проведения части этих мероприятий Казань оспаривала именно у Парижа.

«Мы друг у друга учимся и хотим, чтобы наши города, наши люди, наша молодежь, наши лучшие практики были ближе друг к другу. С Парижем будем дружить!» — подчеркнул мэр Казани и распорядился подготовить максимально эффективную и насыщенную программу посещения столицы Татарстана Анн Идальго.

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