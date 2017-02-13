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10:32 (мск), источник: Вести Иркутск

Главу Усть-Кутского района Тамару Климину прокуратура через суд пытается отстранить от должности

В Усть-Куте прокуратура через суд пытается отстранить от должности главу района Тамару Климину.

Источник: Вести Иркутск

Заседания суда проходят в закрытом режиме. По информации прокуратуры, глава территории не может руководить районом по состоянию здоровья. Медицинскую характеристику работники ведомства подтвердили в суде. Между тем, нашей программе Тамара Климина заявила, что она способна занимать пост мэра. И иск не соответствует действительности. В городе в её поддержку прошли митинги жителей. Состоялось уже четыре заседания городского суда. Следующее назначено на 20 февраля. Отмечу, главой Усть-Кутского района Климина стала в сентябре 2015 года.

— Претензия со стороны прокуратуры со стороны круга неопределённых лиц. Поэтому более подробно я сказать не могу. Дело рассматривается, и пока не в мою пользу. Хотя я все предоставила документы, говорящие о том, что претензий со стороны прокуратуры ко мне быть не может, — говорит мэр Усть-Кутского района Тамара Климина.

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