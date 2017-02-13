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10:11 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Новгородской области объявил о досрочном сложении полномочий

Сергей Митин возглавляет область с 2007 года.

Источник: РИА "Новости"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Губернатор Новгородской области Сергей Митин, полномочия которого истекают в октябре 2017 года, объявил о решении досрочно покинуть свой пост.

«В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с Новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора… Заранее поставил в известность об этом президента РФ, обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение», — сказал он журналистам, подчеркнув, что это «обдуманный и взвешенный шаг».

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Митин возглавляет Новгородскую область с 2007 года.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что место Митина может занять генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, однако новгородские власти их называли слухами.

Череда отставок глав регионов началась на прошлой неделе. Шестого февраля о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, на следующий день в отставку подал глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Врио руководителя Пермского края стал глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, врио главы Республики Бурятия — замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов.

Комментарии
11
Михаил
Похоже темные делишки заставляют быстрее слиться. И подальше.
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эльшат мехтиев
Детки подрастают...надо уступать и расширяться.
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СтарОйл
пахану места понадобились для новых друганов мразей
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