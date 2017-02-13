Губернатор Новгородской области объявил о досрочном сложении полномочий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Губернатор Новгородской области Сергей Митин, полномочия которого истекают в октябре 2017 года, объявил о решении досрочно покинуть свой пост.

«В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с Новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора… Заранее поставил в известность об этом президента РФ, обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение», — сказал он журналистам, подчеркнув, что это «обдуманный и взвешенный шаг».