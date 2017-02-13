На празднование 100-летия революции в России потратят 50 миллионов рублей
На празднование 100-летия революции 1917 года в России потратят 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерасант».
На празднование 100-летия революции 1917 года в России потратят 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерасант».
Такую сумму, предположительно, поделят между собой победители конкурсов, которые проводят фонд «История Отечества» Сергея Нарышкина, Фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и общество «Знание».
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По данным газеты, официальные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия революции, начались еще в начале февраля, а некоторые проекты реализуются с 2016 года.
Так, 7 ноября 2017 года, в день годовщины революции, КПРФ запланировала по всей России «торжественные заседания и вечера, праздничные демонстрации и митинги».
Ранее партия создала комитет празднования юбилея революции, куда вошли главный редактор «Советской России» Валентин Чикин, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий, писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов. Возглавил комитет глава КПРФ Геннадий Зюганов.