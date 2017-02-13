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10:55 (мск), источник: Афиша Daily

На празднование 100-летия революции в России потратят 50 миллионов рублей

На празднование 100-летия революции 1917 года в России потратят 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерасант».

Источник: РИА "Новости"

Такую сумму, предположительно, поделят между собой победители конкурсов, которые проводят фонд «История Отечества» Сергея Нарышкина, Фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и общество «Знание».

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Еще 300 тысяч рублей будет потрачено Институтом социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) на тираж двух изданий: «Сто лет революции: 1917−2017. От стихии к управляемому хаосу» и «Идеальный шторм: технология разрушения государства».

По данным газеты, официальные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия революции, начались еще в начале февраля, а некоторые проекты реализуются с 2016 года.

Так, 7 ноября 2017 года, в день годовщины революции, КПРФ запланировала по всей России «торжественные заседания и вечера, праздничные демонстрации и митинги».

Ранее партия создала комитет празднования юбилея революции, куда вошли главный редактор «Советской России» Валентин Чикин, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий, писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов. Возглавил комитет глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
Надеюсь, что Народ сделает власти "подарок" подороже...
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