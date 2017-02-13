В Румынии продолжаются протесты из-за внесения поправок в Уголовный кодекс

Над головами протестанты подняли листы красного, жёлтого и синего цветов, сформировав таким образом румынский флаг.

Протесты в Румынии начались две недели назад после того, как правительство соседней страны приняло ряд поправок в Уголовный кодекс, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам.

Хотя позже кабмин отказался от нововведений, протесты до сих пор не прекратились.