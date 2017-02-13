В Татарстане с рабочей поездкой находится Председатель Госдумы Вячеслав Володин
(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане с рабочей поездкой находится Председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает
(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане с рабочей поездкой находится Председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает
В Казани Вячеслав Володин посетит технопарк в сфере высоких технологий
Председателю Госдумы планируют рассказать о проектах «Электронное Правительство», «Электронный документооборот», ознакомить с работой системы «Народный контроль», представить
Кроме того, ожидается, что он осмотрит объекты исторического и культурного наследия республики на территории
Во второй половине дня Вячеслав Володин посетит город Иннополис, где ему презентуют проекты особой экономической зоны, расскажут о некоторых объектах города, таких как технопарк им. Попова, университет «Иннополис», лицей Иннополис и др.
Запланирована встреча Вячеслава Володина с
В рамках всей программы спикера Госдумы сопровождают Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин и другие официальные лица.