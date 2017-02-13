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10:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане с рабочей поездкой находится Председатель Госдумы Вячеслав Володин

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане с рабочей поездкой находится Председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В Казани Вячеслав Володин посетит технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк, где ознакомится с его работой, а также побывает в бизнес-инкубаторе, офисах компаний-резидентов ИТ-парка.

Председателю Госдумы планируют рассказать о проектах «Электронное Правительство», «Электронный документооборот», ознакомить с работой системы «Народный контроль», представить торгово-информационный кластер на базе федеральной электронной площадки. Также Вячеслав Володин посетит центр обработки вызовов и системы ГЛОНАСС+112.

Кроме того, ожидается, что он осмотрит объекты исторического и культурного наследия республики на территории Старо-Татарской слободы.

Во второй половине дня Вячеслав Володин посетит город Иннополис, где ему презентуют проекты особой экономической зоны, расскажут о некоторых объектах города, таких как технопарк им. Попова, университет «Иннополис», лицей Иннополис и др.

Запланирована встреча Вячеслава Володина с профессорско-преподавательским составом университета Иннополис и общение в формате «вопрос — ответ».

В рамках всей программы спикера Госдумы сопровождают Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин и другие официальные лица.

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