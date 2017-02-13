Гройсман заявил, что «нет альтернативы» углю из Донбасса

«Я согласен с тем, что против любой контрабанды должна вестись жесткая война и мы уже начали эту войну прошлого года на наших таможнях. Тем более она недопустима в зоне боевых действий. Но блокирование поставок угля, которому на сегодня нет альтернативы, — это прямая угроза отключения света и тепла для граждан, и до этого нельзя доводить. Это угроза остановки предприятий металлургического комплекса, в результате чего их работники потеряют работу. Это угроза дестабилизации ситуации в районах, приглеглих к территории АТО», — написал г-н Гройсман на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, премьер отметил, что в отношении ситуации с блокированием железной дороги на Востоке Украины завтра будет проведен Энергетический штаб, на котором будет обсуждена существующая ситуация и оценена количество украинских государственных запасов угля, а также обсудят возможные действия в ситуации, которая складывается.