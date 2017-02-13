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11:35 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко проводит встречу с главным редактором «Народнай волi»

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства выразил готовность обсудить во время встречи все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера. Президент рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора.

Иосиф Середич поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться. «Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к вам», — сказал он.

Главный редактор «Народнай волi» попросил главу государства о личной встрече во время «Большого разговора с Президентом», который прошел в Минске 3 февраля.

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