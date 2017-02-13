Бюджет муниципия Кишинев на 2017 год не был принят в первом чтении

Также с поправками к проекту муниципального бюджета выступило само главное финансовое управление примэрии. В результате были изменены основные цифры муниципального бюджета, его доходная, расходная части, а также дефицит. Однако эта поправка так же не была вынесена на голосование, в итоге не ясно за какие цифры легли в основу главного финансового документа столицы.

28 советников приняли проект бюджета за основу, однако после этого от местных народных избранников от Партии социалистов и Народно-европейской партии поступили поправки к бюджету, которые не были поставлены на голосование. Однако стоит отметить, что согласно статье 13 закона О статусе местного народного избранника каждый советник в праве предложить поправки к проектам решений и другим документам, которые поступают на голосование Совета. Кроме того, внесенные советником на заседании предложения и замечания рассматриваются в обязательном порядке при доработке проектов решений.

В итоге за принятие бюджета в первом чтении проголосовали всего 23 советника, вместо необходимых 26. Все эти факты свидетельствуют о том, что бюджет не был принят в первом чтении.

Стоит отметить, что поведением Илиана Кашу сразу на заседании МСК возмутились советники от Партии социалистов. Председатель ПСРМ в Мунсовете Ион Чебан заявил, что представитель Нашей партии сыграл на руку либералам.

Тот факт, что вы повелись за либералами и некомпетентность или причастность Кашу и Нашей партии не имеет ничего общего с поведением, — отметил Ион Чебан.

Напомним, социалисты в МСК заявили, что опротестуют, голосование по муниципальному бюджету в первом чтении.

Ион Чебан также опубликовал поправки и предложения фракции Партии социалистов к муниципальному бюджету на 2017 год.