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11:00 (мск), источник: Actualitati.md

Бюджет муниципия Кишинев на 2017 год не был принят в первом чтении

У муниципия Кишинев до сих пор нет бюджета на 2017 год, принятого в первом чтении. Почему голосование на заседании от 9-го февраля нельзя считать состоявшимся, пояснил муниципальный советник от Народно-европейской партии Вячеслав Булат. По его словам, муниципальный бюджет нельзя считать принятым в первом чтении, поскольку не все необходимые для этого процедуры были соблюдены председателем заседания, советником от Нашей партии Илианом Кашу.

Источник: Actualitati.md

28 советников приняли проект бюджета за основу, однако после этого от местных народных избранников от Партии социалистов и Народно-европейской партии поступили поправки к бюджету, которые не были поставлены на голосование. Однако стоит отметить, что согласно статье 13 закона О статусе местного народного избранника каждый советник в праве предложить поправки к проектам решений и другим документам, которые поступают на голосование Совета. Кроме того, внесенные советником на заседании предложения и замечания рассматриваются в обязательном порядке при доработке проектов решений.

Также с поправками к проекту муниципального бюджета выступило само главное финансовое управление примэрии. В результате были изменены основные цифры муниципального бюджета, его доходная, расходная части, а также дефицит. Однако эта поправка так же не была вынесена на голосование, в итоге не ясно за какие цифры легли в основу главного финансового документа столицы.

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В итоге за принятие бюджета в первом чтении проголосовали всего 23 советника, вместо необходимых 26. Все эти факты свидетельствуют о том, что бюджет не был принят в первом чтении.

Стоит отметить, что поведением Илиана Кашу сразу на заседании МСК возмутились советники от Партии социалистов. Председатель ПСРМ в Мунсовете Ион Чебан заявил, что представитель Нашей партии сыграл на руку либералам.

Тот факт, что вы повелись за либералами и некомпетентность или причастность Кашу и Нашей партии не имеет ничего общего с поведением, — отметил Ион Чебан.

Напомним, социалисты в МСК заявили, что опротестуют, голосование по муниципальному бюджету в первом чтении.

Ион Чебан также опубликовал поправки и предложения фракции Партии социалистов к муниципальному бюджету на 2017 год.

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