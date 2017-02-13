Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России увеличили налог на недостроенные дома
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Идет бой: СМИ узнали о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Друг-хирург подарил 53-летней Лолите "новое лицо" - СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12:10 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму назвали причину конфликта бойцов ВСУ с крымско-татарским батальоном

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Причиной столкновений в приграничной с Крымом Херсонской области Украины стало желание украинских военных пресечь произвол, чинимый добровольческим батальоном имени Номана Челебиджихана, сообщил глава госкомитета республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Источник: AP 2016

Ранее в министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования «Юг», участников вооруженного формирования задержали и разоружили.

«По имеющейся у нас информации, это решение отдельных командиров Вооруженных сил Украины навести порядок и защитить граждан Херсонской области, где добровольческим батальоном чинится настоящий произвол и беззаконие», — сказал Смирнов РИА Новости.

По его словам, в адрес крымских властей неоднократно поступали жалобы от людей, пересекающих границу с Украиной, и жителей Херсонской области на запугивания и «откровенный бандитизм» со стороны представителей незаконного батальона.

Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача подразделения — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. Крымское следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ОБСЕ поняла, что дальше 'выгораживать' Украину невозможно. Мнение
Губернатор Новгородской области объявил об отставке
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
В Белгородской области мужчина взял в заложники свою семью
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
СКР узнал о применении комплексов «Точка-У» в Донбассе
Минобороны показало разрушенные памятники Пальмиры
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Кидман, Дорнан, Стоун и другие на церемонии BAFTA 2017 В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии Британской академии кинематографа
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей В России наконец запретят давать детям странные, нелепые или неблагозвучные имена. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме и, видимо, вскоре будет принят. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь