В Крыму назвали причину конфликта бойцов ВСУ с крымско-татарским батальоном

Ранее в министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования «Юг», участников вооруженного формирования задержали и разоружили.

«По имеющейся у нас информации, это решение отдельных командиров Вооруженных сил Украины навести порядок и защитить граждан Херсонской области, где добровольческим батальоном чинится настоящий произвол и беззаконие», — сказал Смирнов РИА Новости.

По его словам, в адрес крымских властей неоднократно поступали жалобы от людей, пересекающих границу с Украиной, и жителей Херсонской области на запугивания и «откровенный бандитизм» со стороны представителей незаконного батальона.

Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача подразделения — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. Крымское следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона.