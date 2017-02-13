В Нижегородской области открыта вакансия председателя областного суда

Вакантная должность открыта в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Как пояснили в коллегии, вакансия открывается в преддверии истечения срока полномочий председателя. Сейчас председателем Нижегородского областного суда является Анатолий Бондар. Он был назначен на эту должность Указом президента РФ с 12 октября 2011 г. на 6-летний срок.

В Нижегородском областном суде от комментариев отказались.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила также об открытии вакантных должностей председателей: Верховного Суда Чувашской Республики, Приморского краевого суда, Архангельского областного суда, Ленинградского областного суда, Магаданского областного суда, Орловского областного суда.

Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности до 15 марта 2017 года включительно.